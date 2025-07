Zəngin olacaq 3 bürc - Varlanmaq növbəsi onlarındır

2025-ci ilin yayı üçün astroloji proqnozlara əsasən, bəzi bürclər maliyyə və şəxsi həyat baxımından daha uğurlu dövr keçirə bilər.

Bu, əsasən planetlərin mövqeyinə və retroqradların təsirinə bağlıdır.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən ən çox pul qazana və xoşbəxt ola biləcək bürcləri təqdim edir:

Əqrəb

Yayda Mars və Plutonun təsiri ilə karyera və investisiya sahələrində güclü irəliləyiş ola bilər. Risklər mükafat gətirə bilər.

Buğa

Uran və Yupiterin dəstəyi ilə gözlənilməz gəlir imkanları yaranacaq. Pul enerjiniz artacaq, xüsusən iyulda.

Oğlaq

Nizam-intizamlı yanaşmanızla yay aylarında yeni layihələr və iş təklifləri gəlir gətirə bilər.

Qeyd edək ki, bürcünüzdən asılı olmayaraq şans və xoşbəxtlik sizin öz əlinizdədir.

