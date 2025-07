Retro avtomobillər necə fərqlənir? - İllərə görə bölgü

Retro və klassik avtomobillərə maraq son illərdə Azərbaycanda da artmaqdadır. Xüsusilə də avtomobil həvəskarları və kolleksiyaçılar bu cür maşınlara xüsusi dəyər verirlər. Bəs hansı illərdə istehsal olunmuş avtomobillər retro hesab edilir?

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ümumi qəbul olunmuş bölgüyə əsasən 20-40 yaş aralığında olan avtomobillər retro, 40 yaşdan yuxarı olanlar isə klassik avtomobil kimi qiymətləndirilir. 50 ildən çox yaşı olan modellər isə artıq antikvar statusu qazanır.

Bu bölgüyə əsaslansaq, hazırda 1980–2005-ci illərdə istehsal olunmuş avtomobillər retro, 1980-ci ildən əvvəlki modellər isə klassik və ya antikvar hesab olunur.

Bununla belə, avtomobillərin klassik hesab olunması üçün vahid standart meyarlar mövcud deyil. Müxtəlif ölkələr bu anlayışı fərqli şəkildə müəyyənləşdirir və avtomobilləri bu kateqoriyaya aid etmək üçün özünəməxsus qaydalardan istifadə edirlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.