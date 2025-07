Şanslı olacaq 6 bürc - İş təklifi alacaqlar

İyulun ilk həftəsi üçün ulduz falı bürcün bir neçə əlamətinin həyatında müsbət dəyişikliklər vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar ilk taleyüklü sürprizləri cümə axşamı günü hiss edəcəklər.

Qoç

Yaradıcı enerjiniz pik həddə olacaq. Yaradıcı ideyaların yaradılması və layihələrin həyata keçirilməsi üçün əlverişli zamandır. Yeni işlərdə şanslı ola bilərsiniz.

Həmçinin, tezliklə peşəkar və maliyyə inkişafı üçün yeni imkanlar yaranacaq.

Əkizlər

Yolunuzda maneələr görünsə, təslim olmayın. Uğur az qala küncdədir.

Maddi cəhətdən özünüzü təhlükəsiz hiss edəcəksiniz. Tale sizin üçün yeni imkanlar hazırlayır.

Şir

Həyatınızda qəfil dəyişikliklər yaşayacaqsınız. Uyğunlaşmaq asan olmayacaq, amma təkmilləşdirmələr gətirəcəklər.

Sevdiyiniz insandan yeni iş təklifi gələ bilər. Taleyin təklif etdiyi şansları qaçırmayın.

Tərəzi

Bəzi ciddi karyera qərarları verməklə karyeranıza təkan vermək üçün əla vaxtdır.

Onları etmək üçün kifayət qədər müdrik olun, çünki onların böyük nəticələri olacaq. Mənəviyyat həyatınıza pozitivlik qatacaq.

Oxatan

Sağlamlığınızı yaxşılaşdıracağınız proqnozlaşdırılır. Maliyyə işləriniz də yaxşılaşacaq.

Planlar qurmaqdan və onları həyata keçirməyə başlamaqdan çekinmeyin. Uğurlar sizin tərəfinizdə olacaq, xüsusən də yaxınlarınızı cəlb etsəniz.

Balıqlar

Romantik işlərdə şanslı olacaqsınız. Yeni tanışlıq və ya mövcud münasibətlərin yaxşılaşdırılması mümkündür.

Yeni layihə böyük gəlir gətirəcək və maliyyə vəziyyətinizi müvəqqəti yaxşılaşdıracaq.

