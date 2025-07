Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Xankəndi şəhərindəki Azərbaycan-Özbəkistan birgə müəssisəsi olan “Businesstex JV” tikiş fabrikinin fəaliyyəti ilə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezidentlərin burada vətəndaşlarla səmimi söhbəti baş tutub.

Belə ki, azərbaycanca danışan vətəndaşların söhbətini Prezident İlham Əliyev həmkarına tərcümə edib.

Həmin anın görüntüsünü təqdim edirik:

