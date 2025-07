Zelenski yeni sanksiya paketini təsdiqlədi

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti bu barədə “Telegram” kanalında paylaşım edib.

Volodimir Zelenski qeyd edib ki, bu paket əvvəlkilərdən fərqli olaraq “xüsusi” xarakter daşıyır və əsasən Rusiya Federasiyasının maliyyə sxemlərini, o cümlədən kriptovalyuta əməliyyatlarını hədəfə alır: “Söhbət bir çox rus maliyyə sxemlərinə, xüsusilə də kriptovalyuta əməliyyatlarına yönəlmiş xüsusi sanksiyalardan gedir. Bu sanksiyalar Ukrayna Milli Bankının təqdimatı əsasında hazırlanıb”.

