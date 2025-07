Uğur qazanacaq 5 bürc - Hədiyyə alacaqlar

İyulun 7-də həftə başlayan kimi enerji real dəyişikliyə doğru çevrilir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Uran Əkizlər bürcünə daxil olur, Qoçda Saturn geriyə doğru gedir, Oğlaq bürcündə tam ay baş verir - bunların hamısı beş bürcün əlinə oynayır: Əkizlər, Qız, Oğlaq, Dolça və Balıqlar.

Əkizlər

Uran yeni şəxsi mərhələ açaraq bürcünüzə daxil olur. Həftə durğun ssenarilərdən çıxmağa və mühüm qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

İyulun 10-da tam ay işlərinizdə və sərhədlərinizdə hər şeyi qaydasına salmaq üçün bir səbəbdir.

Həftənin sonu sizə gücünüzü və resurslarınızı hara yatıracağınızı söyləyəcək.

Qız bürcü

Nəfəs almaq asanlaşır - enerji həqiqətən vacib olana yönəldilir. Tam Ay rahatlıq gətirir və prioritetləri təyin etməyə kömək edir. İşdə sıçrayış və ya gözlənilməz fürsət mümkündür.

Düşüncəli bir addım atın və hər şeyin necə düzüldüyünə baxın.

Oğlaq

Bürcünüzdəki Tam Ay şübhələrdən qurtulmaq üçün bir səbəbdir. Uran iş və həll yolları üçün yeni ideyalar gətirir. Saturn daha sağlam ritm və sərhədlər qurmağa kömək edəcək.

Kiçik düzəlişlər - xüsusilə rifah və daxili sülh üçün böyük bir nəticə.

Dolça

Həftə aydınlıq gətirir. Lazımsız şeylərdən imtina edirsiniz, əsas şeylərə diqqət yetirirsiniz və özünüzü tükənmişlikdən azad edirsiniz. Uran yaradıcılığı və qeyri-ənənəvi yanaşmaları oyadır.

Səmimi söhbət vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişə və mühüm dəyişikliklərə səbəb ola bilər.

Balıqlar

Münasibətlər və emosional münasibətlər yenidən nəzərdən keçirilir. Lazımsızları buraxıb özünüzə diqqət yetirirsiniz.

Tam Ay sosial sahəyə və maliyyəyə təsir edir və Uran evinizin, insanlarının və sərhədlərinizin harada olduğunu anlamağa kömək edir. Bu həftə siz artıq hamı üçün olmağa çalışmırsınız - özünüz seçirsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.