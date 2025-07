Zəngin olacaq 4 bürc - Cibləri pul ilə dolacaq

Bürcün dörd əlaməti şans və resurs artımını hiss edəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən verir ki, astroloji fon xüsusilə əlverişlidir: Əkizlər bürcündə Venera Saturn və Neptun ilə ahəngdar aspektlər formalaşdırır, şəxsi cazibənin təsirini artırır və maliyyə və emosional sıçrayışlara yol açır.

Əkizlər

Bürcünüzdə Veneranın təsiri diqqət və tanınma gətirir. İnsanlar sizi dinləməyə hazırdır və fikirləriniz cavab tapır.



Bu dəfə yalnız ünsiyyət haqqında deyil, nəticələr haqqındadır: təbii maqnitliyiniz sayəsində siz sonradan maddi uğura səbəb olacaq dəstək alırsınız.

Xərçəng

Şübhələr yox olanda şans gəlir. Əgər uzun müddətdir vacib bir addımı təxirə salırsınızsa, indi hərəkət etmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Cəsarət və niyyətlərin aydınlığı düzgün fürsətləri cəlb edəcəkdir.

Maddi və emosional gəlirlər səylərinizə cavab olacaq, xüsusən də əvvəllər aldığınızdan daha çox vermisinizsə.

Əqrəb

Karyera səyləriniz bəhrə verməyə başlayan zaman gəlir. Qətiyyətli hərəkətə keçin, CV-nizi yeniləyin, vacib zəng edin, büdcənizi düşünün.

Düzgün istiqamətdə atılan bir praktik addım maliyyə vəziyyətinizi dəyişdirə və özünüzə inamınızı artıra bilər.

Balıqlar

Günün enerjisi keçmişi buraxmağa kömək edir. Hissləri ifadə etməyə ehtiyac varsa, indi doğru zamandır. Heç bir dialoq olmasa belə, buraxma hərəkəti rahatlıq gətirər.

Dəstək qəbul və bağışlama vasitəsilə daxildən gəlir. Bu, tamamlanma hissi və daxili güc verir.

