Alonso Ardaya görə bunu etdi

FİFA Klublararası Dünya Çempionatında “Real Madrid”-“Yuventus" oyununda Arda Güler və Bellinghem arasında baş verən gərginlik barədə yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Xabi Alonso məsələyə müdaxilə edib. İspaniya mediasının məlumatına görə, Alonso meydanda baş verənlərdən sonra Bellinqhemlə danışıb. İngilis futbolçu ilə görüşən ispan çalışdırıcı bildirib ki, "Real Madrid"in hər şeydən üstündür və tələbləri qarşılıqlı hörmətlə əsasında çatdırmaq lazımdır. Söhbətin dostluq şəraitində keçdiyi və Alonsonun da Arda Gülerə bənzər xəbərdarlıqlar etdiyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, “Real”ın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyunda Bellingemlə Arda arasında gərginlik müşahidə edilmiş və ingilis futbolçu Ardaya sərt reaksiya vermişdi.

