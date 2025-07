ABŞ-ın ev sahibliyi etdiyi klublararası dünya çempionatında ilk finalçı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinalın birinci matçında İngiltərənin “Çelsi” komandası Braziliyanın “Fluminense” klubu ilə üz-üzə gəlib. Rəqibinə 2 cavabsız qolla qalib gələn London təmsilçisi adını finala yazdırıb.

Qeyd edək ki, yarımfinalın digər görüşü iyulun 9-da İspaniyanın "Real Madrid" və Fransanın PSJ kollektivləri arasında olacaq.

