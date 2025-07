Bu gün klublararası dünya çemmpionatında 2-ci finalçı da müəyyənləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinalda Fransa PSJ-si İspaniya "Real"ı ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Bu cütün qalibi finalda "Çelsi" ilə üz-üzə gələcək. Həlledici matç iyulun 13-də oynanılacaq.

Klublararası dünya çempionatı, yarımfinal

9 iyul

23:00. PSJ (Fransa) - “Real (Madrid, İspaniya)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.