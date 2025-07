Sosial mediadan necə pul qazanmaq olar?

Sosial şəbəkələr son illər təkcə ünsiyyət vasitəsi yox, həm də gəlir mənbəyinə çevrilib. Artıq minlərlə insan sadəcə telefon vasitəsilə evdən çıxmadan pul qazanır. Maraqlısı budur ki, bu imkanlar yalnız məşhurlara və milyonlarla izləyicisi olanlara aid deyil. Hər kəs sosial media vasitəsilə real qazanc əldə edə bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hazırda ən çox istifadə olunan “Instagram”, “TikTok”, “YouTube” və “Facebook” kimi platformalarda pul qazanmağın bir neçə yolu mövcuddur.

Reklam və əməkdaşlıqlar sosial media gəlirinin əsas hissəsini təşkil edir. Müəyyən auditoriyası olan səhifələrə yerli və xarici şirkətlər məhsul və ya xidmətlərinin tanıdılması üçün müraciət edir. Bu əməkdaşlıqların müqabilində kontent yaradıcılarına ödəniş edilir və ya pulsuz məhsullar təqdim olunur.

Digər geniş yayılmış üsul isə “affiliate” marketinq, yəni tövsiyə linkləri ilə qazancdır. Yəqin ki, “Trendyol”, “Temu” kimi alış-veriş platformalarındakı məhsulları statusunda paylaşanları çoxumuz görmüşük. Bu marketinq üsulunda istifadəçilər müəyyən bir məhsul və ya xidmətin linkini paylaşır, həmin link vasitəsilə alış-veriş edən hər kəs sayəsində səhifə sahibi komissiya qazanır.

“YouTube” və “TikTok” da yaradıcılar üçün gəlir imkanları təklif edir. Məsələn, “YouTube”da 1000 abunəçi və 4000 saat izlənmə əldə edən səhifələr monetizasiyaya qoşula bilir. “TikTok” isə bəzi ölkələrdə yüksək izlənmə və aktivliyə görə istifadəçilərə ödəniş edir. Burada istifadəçilər canlı yayım açaraq, izləyicilərinin onlara atdığı hədiyyələri də pula çevirə bilirlər.

Eyni zamanda, sosial şəbəkə istifadəçiləri öz məhsul və xidmətlərini təqdim etməklə də qazanc əldə edə bilərlər. Əl işləri, onlayn kurslar və digər xidmətlər sosial media üzərindən daha geniş auditoriyaya çatdırılır.

Bu sahədə uğur qazanmaq üçün əsas meyar izləyici sayından çox, yaradılan kontentin dəyərli və auditoriyaya uyğun olmasıdır. Əgər bunu bacarırsınızsa, qazanc özü gələcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

