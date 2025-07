Ən iradəli 3 bürc - İstəklərinə çatmaq üçün hər şeyi edirlər

Astrologiyada bəzi bürclər güclü iradə, qərarlılıq və daxili dayanıqlılıqları ilə fərqlənirlər. Onlar qarşılarına məqsəd qoyduqda geri çəkilmirlər və istəklərinə çatmaq üçün sona qədər mübarizə aparırlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

1. Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)

Oğlaq bürcü planlı, məsuliyyətli və səbirli xarakteri ilə tanınır. Məqsədinə çatmaq üçün uzunmüddətli və yorulmadan çalışır. İstənilən çətinlik qarşısında geri çəkilmir, əksinə, onu fürsətə çevirir. Onun iradəsi dağları belə yerindən tərpədə bilər.

2. Əqrəb (23 oktyabr – 21 noyabr)

Əqrəblər emosional dərinlikləri və psixoloji gücləri ilə seçilir. Bir işi istədilərsə, heç nə onları dayandıra bilməz. Onlar həm səssiz, həm də qətiyyətli şəkildə məqsədlərinə doğru irəliləyirlər. Tək qalmaqdan qorxmurlar və çətinliklərə qarşı daxili gücləri ilə qalib gəlirlər.

3. Buğa (20 aprel – 20 may)

Buğa bürcü sabitliyi, dözümlülüyü və inadkarlığı ilə tanınır. Qərar verdiyi zaman fikrindən dönməsi çətindir. Onun iradəsi sakit, lakin möhkəm şəkildə ortaya çıxır. Səbirli və özünəinamlı davranışı onu uğura aparan yolda dayanıqlı edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.