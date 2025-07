Xəyanət edən bürclər - Bu kişilərə güvənmək olmaz

Xəyanət münasibətlərdə ən ağrılı mövzulardan biridir. Xəyanətin bir çox səbəbi ola bilsə də, astroloqlar bürc işarəsinin də mühüm rol oynadığına əmindirlər.

Bəzi kişilərdə macəraya fitri meyl var və həmişə bir əlaqə çərçivəsində deyil.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən hansı kişilərin, bürclərinə görə, aldatmağa qarşı dura bilmədiyini təqdim edir.

Əkizlər

Bu kişilər əsl flört ustasıdır. Onlar asanlıqla etibar qazanırlar, asanlıqla cazibədar olurlar və bir qadından digərinə asanlıqla keçirlər. Onların ikili təbiəti həmişə yeni duyğular axtarır.

Sorğulara görə, bu bürcün nümayəndələri başqalarına nisbətən 35 faiz daha çox aldadırlar. Əkizlər üçün sədaqət bir qayda deyil, əksinə istisnadır.

Oxatan

Oxatan kişisi üçün azadlıq ən yüksək dəyərdir. O, gündəlik ev işlərində çatışmayan yeni təcrübələrə və təcrübələrə cəlb olunur.

Psixoloqlar qeyd edirlər ki, belə kişilər aldatmağı çox vaxt “özlərini sınamaq” və ya “şansı əldən verməmək” istəyi ilə izah edirlər.

Xoşbəxt bir münasibətdə belə, kifayət qədər yer buraxmaq lazımdır, əks halda onu yan tərəfdə axtaracaqlar.

Şir

Bu bürcün kişiləri hər zaman diqqət mərkəzində olmalıdır. Əgər tərəfdaşı onu dəstəkləmirsə və hər gün heyranlığını ifadə etmirsə, başqa bir qadından tanınmağa başlayır.

Münasibət mütəxəssislərinin fikrincə, belə kişilər çox vaxt sevginin olmamasına görə deyil, daimi özünü təsdiq etmək istəyinə görə aldadırlar.

Əqrəb

Əqrəb əsl ehtiras vulkanıdır. Onların duyğuları o qədər dərindir ki, çox vaxt onları idarə edirlər.

Sadiq ola bilərlər, amma "qadağan olunmuş meyvə" ilə bağlı bir vəziyyət yaranan kimi Əqrəblər özləri haqqında heç nə edə bilməzlər.

İşlərini məharətlə gizlədirlər və xəyanətlər tez-tez risk və kəskin təcrübə üçün daxili ehtiyacı əsaslandırır.

