UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin "Sabah" - "Sele" matçında meydan sahibləri məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş 2:3 hesabı ilə başa çatıb.

"Sele"dən Darko Hrka (90+3) və Franko Kovaçeviç (7 və 48) fərqləniblər. Bakı klubundan isə Pavol Şafranko iki qol (3 və 18-p.) müəllifi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.