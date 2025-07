Dünya səyyahlarının Cəbrayıla səfəri başladı

Dünya səyyahlarının Cəbrayıla səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya şöhrətli MTP (Most Traveled People) beynəlxalq səyahətçilər Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində Füzuli, Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Kəlbəcər səfərindən sonra onlar Cəbrayıla gəliblər. Səyyahlar Cəbrayıl rayonun mərkəzində olub orda aparılan quruculuq içləri ilə tanış olublar. İşğaldan sonra aparılan tikinti bərpa işləri ilə bağlı səyyyahlara məlumaglar verilib.

Səyyahlar daha sonra Cəbrayıl rayon Mehdili kəndinə gedib ANAMA əməkdaşlarının ərazilərdə apardığı təmizlik işləri ilə tanış olacaqlar.

15 ölkədən səyyahların yer aldığı heyətə MTP klubunun təsisçisi, amerikalı Charles Veley rəhbərlik edir.

