Yayda bu rəngdə geyinin

Yay aylarında küçələrə diqqətlə baxsaq, insanların daha çox açıq rəngli, xüsusilə də ağ geyimlərə üstünlük verdiyini görərik. Bu, sadəcə estetik seçim deyil, həm də sağlamlığı qorumaq üçün praktik yanaşmadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər isti havalarda ağ rəngli paltar geyinməyin bədənin günəşin təsirindən qoruduğunu bildirirlər.

Səbəbi isə sadədir. Rənglər günəş şüalarını fərqli şəkildə udur və əks etdirir. Tünd rənglər, xüsusilə də qara, günəş şüalarının böyük hissəsini udaraq istiliyi bədənə hopdurur. Ağ rəng isə əksinə, işığı və istiliyi əks etdirərək bədəni sərin saxlayır. Bu xüsusiyyətinə görə ağ geyimlər günvurma riskini azaltmağa da kömək edə bilər.

Eyni zamanda tərləməyə meyilli yay mövsümündə ağ rəngli və nəfəs alan materiallardan hazırlanan geyimlər daha çox komfort təmin edir. Dermatoloqlar da dərinin nəfəs alması və qıcıqlanmaların qarşısının alınması üçün bu cür geyimləri tövsiyə edirlər.

Yəni, ağ geyim sadəcə yay dəbinin tərkib hissəsi deyil, həm də isti hava şəraitində bədənin temperaturunu tənzimləməyə kömək edən ağıllı bir seçimdir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



