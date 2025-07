Bu bürclər iyulun sonunda müflis ola bilər - Astroloqlardan xəbərdarlıq!

İyul ayı sonuna yaxınlaşdıqca, bəzi bürclər üçün maddi çətinliklər də yaxınlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, astrologlar xəbərdarlıq edir ki, xüsusilə 3 bürc nümayəndəsi bu ayın sonunda pul itkisi və planlaşdırılmamış xərclərlə üz-üzə qala bilər.

Əkizlər (21 may – 21 iyun)

Əkizlər bu dövrdə impulsiv qərarlarla alış-verişə meylli olacaqlar. Əyləncə, texnologiya və səyahət planları büdcəni alt-üst edə bilər.

Tərəzi (23 sentyabr – 22 oktyabr)

Tərəzilər gözəl görünmək və başqalarının rəğbətini qazanmaq üçün əlavə xərclərə yol verə bilər. Kredit kartlarına diqqət – balansı saxlamaq vacibdir!

Oxatan (22 noyabr – 21 dekabr)

Macərapərəst Oxatanlar bu ay səyahət planları, təmir işləri və ya ani sərmayə qərarları ilə maddi sıxıntıya düşə bilər.

