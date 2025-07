Sabirabad şəhəri və kəndlərində yas mərasimlərində dəbdəbəli ehsan verilməsi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl bu qadağa Saatlı rayonunda tətbiq olunub.

