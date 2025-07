Bu bürcləri pul mükafatı gözləyir

Gələn həftə bəzi bürclər üçün maddi baxımdan çox uğurlu olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gözlənilməz gəlirlər, mükafatlar və bəlkə də köhnə borcların qaytarılması gündəmdədir. Aşağıdakı bürclər pul mükafatı almağa ən yaxın olanlardır:

Əkizlər

Yeni bir layihədən və ya keçmişdə etdiyiniz bir zəhmətdən maddi qarşılıq almaq ehtimalı yüksəkdir. Gözləmədiyiniz bir şəxsdən pul dəstəyi gələ bilər.

Oğlaq

Səbirli və sistemli çalışmanız nəhayət ki, bəhrəsini verir. Rəhbərlik və ya tərəfdaşlıq etdiyiniz biri sizə bonus və ya mükafat təklif edə bilər.

Tərəzi

Yaradıcı işlə məşğul olan Tərəzilər üçün gələn həftə sifarişlərin və gəlirlərin artması gözlənilir. Bəlkə də, bir müsabiqədən və ya dəstək fondundan pul mükafatı alacaqsınız.

Qız



Maddi baxımdan planladığınız bir işi uğurla yekunlaşdıraraq gəlir əldə edəcəksiniz. Əlavə gəlir mənbələri də ortaya çıxa bilər.

