ABŞ-də keçirilən klublararası dünya çempionatının qalibi bəlli olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, final oyununda Fransanın PSJ klubu İngiltərə təmsilçisi "Çelsi" ilə üz-üzə gəlir.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürüb.

Qeyd edək ki, PSJ 2024/2025 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının, "Çelsi" isə Konfrans Liqasının qalibi olub.

