Alman avtomobilləri Çin bazarına niyə "uduzur"?

Alman avtomobil sənayesi 2024–2025-ci illərdə ciddi adaptasiya problemləri yaşayır. Avropa iqtisadi böhranı fonunda işçi çatışmazlığı, yaşlanma və miqrant axınının zəifləməsi də problemləri dərinləşdirir. Son illərdə ABŞ-nin planlaşdırdığı 25% tariflər də, Alman avtomobil ixracına ciddi təzyiq göstərib.

Bu istiqamətdə Çin bazarı da əsl təzyiq yaradır. Beləki çinli avtomobil istehsalçıları – “BYD”, “NIO”, “XPeng” – həm daxildə, həm də Avropa bazarında sürətlə bazar payı qazanıb.2024-cü ilin ortasında BYD satış sayına görə "Volkswagen"i ötərək Çin bazarının lideri oldu. Çin istehsalçıları həm qiymət, həm də texnologiya (məsələn, batareya effektivliyi) baxımından üstünlük nümayiş etdirirlər.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a Almaniyanın "Commerz" Bankının Maliyyə və Riskin İdarə olunması şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi, iqtisadçı Murad Calalov açıqlama verib.

Mütəxəssis deyir ki, dünyanın ən böyük avtomobil ixracatçılarından biri olan Almaniya bir sıra yeni çağırışlarla üzləşib:

“Son illərdə baş verən qlobal geosiyasi hadisələr, ticarət münasibətləri və texnoloji yeniliklər bu sahədə müəyyən çətinliklər və eyni zamanda yeni imkanlar yaradıb. 2025-ci ildə Almaniya avtomobil ixracı baxımından Çin bazarında daha da möhkəmlənib. Çin həm lüks, həm də orta səviyyəli Alman avtomobillərinin əsas alıcılarından biridir. Alman istehsalçıları bu bazarda mövqelərini qorumaq üçün texnoloji innovasiyalara, xüsusilə elektrikli avtomobillərə daha çox sərmayə qoyur. “Rober” kimi bəzi lüks avtomobil brendləri Hindistan bazarına giriş edərək burada satışlarını artırmağa müvəffəq olub. Hindistanda artan orta təbəqə və lüks avtomobillərə olan maraq bu bazarı Almaniya üçün cazibədar edir. Əvvəllər Çin Almaniya üçün mühüm bir ixrac bazarı idi — xüsusilə “BMW”, “Mercedes-Benz”, “Audi” kimi markalar üçün. Lakin son 3-5 ildə, xüsusilə 2025-ci ildə bu dinamika köklü şəkildə dəyişməyə başlayıb. Çin artıq təkcə “alıcı” yox, həm də çox güclü bir istehsalçı və ixracatçı kimi avtomobil bazarına daxil olub. Bu vəziyyət Almaniyanın ənənəvi gücünü ciddi şəkildə zəiflədib”.

Murad Calalov qeyd edib ki, tariflərin yüksəldilməsi və proteksionist siyasətlər Almaniyanın ABŞ-yə ixrac etdiyi avtomobillərin sayında azalmaya səbəb olub. Hətta ənənəvi olaraq Almaniyanın əsas alıcılarından biri olan ABŞ bazarında bu səbəbdən geriləmə müşahidə edilir:

“Ukrayna müharibəsi nəticəsində tətbiq olunan sanksiyalar Rusiya bazarını faktiki olaraq Almaniya üçün bağlayıb. Müharibə səbəbindən alman avtomobillərinin bu bazara ixracı dayandırılıb. Ərəb ölkələri və bəzi postsovet ölkələri hələ də Almaniyanın lüks avtomobillərinə maraq göstərir, lakin burada da Çin istehsalı olan avtomobillərin güclü rəqabəti hiss olunur.

Hazırda avtomobil sənayesində elektrikli nəqliyyat vasitələrinin inkişafı Almaniyanın əsas texnoloji strategiyasına çevrilib. "Volkswagen", "Mercedes-Benz" və "BMW" rəqəmsal idarəetmə, batareya texnologiyası və süni intellekt sahəsində böyük investisiyalar yönəldiblər”.

