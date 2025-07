Az bilinən bürc növü - Xarakterə təsir edir

Astrologiyada insanların ən çox maraqlandığı mövzulardan biri "yüksələn bürc" anlayışıdır. Adətən insanlar yalnız Günəş bürcünə (yəni doğulduğu ay üzrə bürcünə) diqqət yetirsə də, əslində, yüksələn bürc insanın xarakterində və gündəlik davranışlarında daha çox hiss olunan tərəfini əks etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "yüksələn" insanın doğulduğu anda üfüq xəttində qalxan bürcdür. Bu bürc, insanın ətraf mühitə necə göründüyünü, özünü necə ifadə etdiyini və digərləri tərəfindən necə qavrandığını göstərir. Bəzən insanlar "o heç də əkizlər bürcünə oxşamır" deyə düşünürlərsə, səbəbi yüksələn bürcün fərqli olması ilə bağlıdır.

Yüksələn bürcünü təyin etmək üçün yalnız ay və gün kifayət deyil. Bunun üçün doğulduğunuz dəqiq saat və yer mütləq lazımdır. Çünki yüksələn bürc hər iki saatdan bir dəyişir və səhv saatla hesablanan yüksələn bürc tamamilə fərqli nəticə verə bilər.

Bu bürc bir növ insanın "sosial maskası" kimi qəbul edilir. İlk tanışlıqda insanlar adətən qarşısındakının doğum bürcünü yox, məhz yüksələn bürcün xarakterini hiss edirlər. Elə buna görə də astrologiyada daha dolğun nəticə əldə etmək üçün yalnız bir bürclə kifayətlənmək düzgün sayılmır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.