Böyük uğur qazanacaq bürclər - Bəxtləri açıldı

İyulun 14-dən 20-dək olan yeni həftə Çin ulduz falı üç bürcü nümayəndələrini sevindirəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar hər şeyi dəyişdirəcək şansdan istifadə edəcəklər.

Bu həftə kimin bəxti gətirəcək?

Siçovul (doğum illəri: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Bu həftə böyük şanslar yaxalaya biləcəksiniz. Ən güclü gün 18 iyul, günün parlaq enerjisi intuisiyanızı gücləndirəcək. Bu dövrdə istiqamət dəyişikliyi və ya gözlənilməz dönüş mümkündür ki, bu da əvvəlcə çaşdıracaq, lakin düzgün addım olacaq. Bu, sizi yeni mərhələyə aparacaq bir növ “təşəbbüs”dür.

Pozitivliyi artırmaq üçün gücü və etibarı simvolizə edən rəngləri yaxınlıqda saxlayın: mavi, qızıl və yaşıl. Xüsusilə aksesuar və ya tekstil şəklində lazımi enerjini aktivləşdirirlər. Evdə pul ağacı və ya bambuk olması yaxşıdır. Əgər sizdə jade zərgərlik əşyaları varsa, bu həftə hər gün taxın.

Xoruz (doğum illəri: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Öz qətiyyətiniz sayəsində böyük nəticələr əldə edə biləcəyiniz məhsuldar bir həftə olacaq. Ulduzların təsiri, enerjinin ilham və düşüncə aydınlığına töhfə verəcəyi iyulun 15-i ən güclü şəkildə hiss olunacaq. Yaxınlıqda Öküz bürcünün nümayəndəsi varsa, o, arzularınızı daha tez reallaşdırmağa kömək edəcək müttəfiq ola bilər.

Uğur hərəkətlərdən asılı olacaq, ona görə də bazar ertəsindən düzgün diqqəti seçmək vacibdir. Pozitivliyi artırmaq üçün qarderobunuzda və ya hətta yeməkdə yaşıldan istifadə edin. "Yüksək tezliklərdə" musiqi də kömək edəcək, o, sizi daxili balansa uyğunlaşdırır və intuitiv olaraq cavablar təklif edir.

Meymun (doğum illəri: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

İyulun 14-ü sizin üçün əsas gün olacaq, bu “sıfırlama nöqtəsi” və köhnədən qurtulmaq üçün fürsətdir. Bəzi vəziyyətlər, xüsusən də sizi uzun müddət narahat edən vəziyyətlər öz-özünə həll olunacaq. Gərginlik aradan qalxacaq, anlaşılmazlıqlar aradan qalxacaq və ya zəhərli münasibətlər sona çatacaq. Bu möcüzə deyil, daxili yetkinliyinin nəticəsidir.

Təmizləmə yeni bir şey üçün yer açacaq. Prosesi daha hamar etmək üçün Taxta elementinin enerjisinə etibar edin: çeviklik, böyümə və özünə inam verin. Qarderobunuzda ağ, mavi və qızılı rənglərə üstünlük verin, bu rənglər taleyin hədiyyələrini qəbul etmək üçün harmonik mühit yaradır. Dəyişiklikdən qorxma, çünki bəzən ən yaxşısı müqavimət göstərməyi dayandırdıqda olur.

