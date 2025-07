COVID artıq əvvəlki kimi təsirli olmasa da, hələ də mövcuddur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı deyib.

O qeyd edib ki, COVID tam olaraq bitməyib və gələcəkdə də həyatımızda olmağa davam edəcək:

”Buna görə də diqqətli olmaq və qoruyucu tədbirlərə riayət etmək lazımdır".

O vurğulayıb ki, qrip virusları həyatımızın bir parçasıdır və hər il xüsusilə 65 yaşdan yuxarı insanlar üçün peyvəndlə bağlı tövsiyələr verilir.

