Azərbaycan elektrik enerjisinin ixracını kəskin artırdı

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 709,9 mln. kVt-saat elektrik enerkisi ixrac edib, bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 59,9% çoxdur.

Bu barədə Metbuat.az Energetika Nazirliyinin operativ məlumatlarına istinadən xəbər verir.

Məlumatlara əsasən, hesabat dövründə Azərbacan 81,1 kVt-saat elektrik enerkisi idxal edib, bu da illik müqayisədə 15,9% azdır.

Qeyd olunur ki, 2025-ci ilin birinci yarımili üzrə operativ məlumatlara əsasən, respublikada elektrik enerjisinin istehsalı 291,5 mln. kVt-saat, yəni 2,2% artaraq 13 849,3 mln. kVt-saat olub.

