Azərbaycan millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi, tanınmış futbolçu Bəxtiyar Musayevə AFFA-da vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun yaydığı məlumatda bildirilib.

O, Texniki departamentin Skautlar şöbəsinə rəis təyin olunub.

Qeyd edək ki, B.Musayev 1997-2006-cı illərdə Azərbaycan millisinin heyətində 20 oyun keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.