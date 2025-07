İyulun 15-i saat 16:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometerologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hazırda bəzi dağlıq ərazilərdə - Daşkəsən, Gədəbəy və Qusarda qısamüddətli yağış yağır.

Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 39, Naxçıvan MR-da, eyni zamanda, Aran rayonlarında 40, dağlıq rayonlarda isə 30 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

