Çoxlu pul qazanacaq 4 bürc - Gəlirləri artacaq

Bu həftənin sonuna qədər dörd bürcün nümayəndələri real pul yağışı yaşayacaqlar.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, cüzdanlarını xırtıldayan əskinaslarla doldurmaq imkanı əldə edəcəklər.

Gözlənilməz qazanc vəd edilən bürclər hansılardır?

Balıqlar

Yaxın günlərdə sizi tamamilə əhatə edəcək uğur dalğası gözləyir. Əgər siz uzun müddətdir ki, cekpotu vurmaq şansını xəyal edirsinizsə - bu, sözün əsl mənasında sizin əlinizdədir.

Pul öz-özünə gələcək, ancaq ona laqeyd yanaşmamalısınız. Qazancınızı qiymətləndirin, hətta onlar sizə çox asan gəlsələr də.

Şir

Pul ulduz falı sizə səxavətli sürpriz vəd edir. Ola bilsin ki, kimsə sizə pul qaytaracaq və ya işdə sizə bonus veriləcək. Heç saymadığınız bu pulu özünüzə xərcləməlisiniz.

Özünüzə kiçik sevincləri inkar etməyin və xəyallarınızı gerçəkləşdirin - bəzən utanc haqqında unutmağa və istəklərə boyun əyməyə dəyər.

Dolça

Problemləri unutmaq və hadisələrə təslim olmaq vaxtıdır. Həftənin sonuna qədər Kainat sizə cekpotu vurmaq və gözlənilmədən Olimpə uçmaq şansı verəcək.

Bu, başqalarını heyran edəcək, amma hamı sizin üçün səmimi qəlbdən sevinə bilməyəcək. Odur ki, lovğalanmaqdan əl çəkin və o qədər də bəxti gətirməyənlərə qarşı təkəbbür göstərməyin.

Qoç

Maliyyə ulduz falı sizə gözlənilməz sevinc vəd edir. Kimsə sizi səxavətlə mükafatlandırmaq qərarına gələcək - zəhmətə və ya yaxşı işlərə görə.

Əgər mükafat puldursa - onu qəbul etməkdən çəkinməyin. Siz xoş sürprizlərə layiqsiniz və taleyi onları almağınız üçün hər şeyi edəcək.

