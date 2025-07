Böyük uğur qazanacaq 4 bürc - Əziyyətlərinin bəhrəsini alacaqlar

Ulduzlar bürcün dörd əlaməti üçün dönüş nöqtəsini proqnozlaşdırırlar - onları həyatlarının gedişatını dəyişdirəcək mühüm hadisələr gözləyir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən verir ki, uğur, yeni imkanlar və daxili dirçəliş artıq çox yaxındır.

Böyük qələbələr astanasında olanlar kimlərdir?

Qız bürcü

Kompasınız maksimum dəqiqliklə işləməyə başlayır. Əvvəllər görməməzlikdən gələni görməyə hazırsınız və bu, vacib qərarlara yol açacaq.

Özünüzlə dürüstlük sayəsində yeni bir mərhələ başlayır. Önümüzdəki həftələrdə hətta özünüzü də təəccübləndirəcəksiniz - nəticələrinizin dərinliyi və hərəkətlərinizin dəqiqliyi nəticə verəcəkdir.

Tərəzi

Uyğunlaşma və daxili güc mərhələsinə daxil olursunuz. Uzunmüddətli perspektivdə həyatınıza təsir edəcək yeni tanışlıqlar və ya təkliflər mümkündür.

Ürəyinizlə seçim etmək bacarığınız nəhayət ki, tam işləməyə başlayacaq - əsas odur ki, öz hisslərinizi dəyişməyin.

Əqrəb

Elə bir vaxt gəlir ki, dərinliyiniz şübhə yox, güc mənbəyinə çevrilir. Uzun müddətdir “gözləmədə” qalan sahədə sıçrayış etmək üzrəsiniz.

Bu həm karyeranıza, həm də münasibətlərinizə aid ola bilər. Bağırsaq hissinizə etibar edin: hər şey qeyri-sabit görünsə də, doğru yoldasınız.

Oxatan

Sizin nikbinliyiniz və qətiyyətiniz yeni güclə işləməyə başlayır. Yazın ortasında köhnə planı və ya xəyalı həyata keçirmək üçün fürsət yaranacaq.

Risk etməkdən qorxmayın - ulduzlar fəaliyyəti dəstəkləyir. Bir neçə ay əvvəl qeyri-mümkün görünən şey artıq yaxındır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.