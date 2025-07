"Çelsi"yə orijinal kubok bu səbəbə görə verilmədi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp futbol üzrə klublararası dünya çempionatının finalında təqdim edilən qızıl medallardan birini özündə saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp qızıl medalı cibinə qoyub. "The Independent" nəşri xəbər verir ki, Tramp bunu FIFA prezidenti Canni İnfantinonun icazəsi əsasında edib.

Qeyd edək ki, FIFA-nın qərarına görə, çempionatın orijinal kuboku "Çelsi"yə verilməyib. Orijinal kubok Ağ Evdə saxlanılıb. Bu səbəbdən turnirin qalibi olan "Çelsi"yə kubokun surəti təqdim edilib.

