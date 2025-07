ÇL-də 2-ci mərhələyə adlayan 12 komanda

Çempionlar Liqasında 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk gündə 12 matç keçirilib. Bununla da növbəti mərhələyə adlayan 12 komanda müəyyənləşib.

Görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

Çempionlar Liqası, 1-ci təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

15 iyul

"Kayrat" (Qazaxıstan) - "Olimpiya" (Sloveniya) - 2:0

Qollar: Corcinyo, 5, Mirinskiy, 31

İlk oyun - 1:1

"Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Vikinqur" (Farer Adaları) - 1:0

Qollar: De Barr, 90+6

İlk oyun - 3:2

"Milsami" (Moldova) - "Kups" (Finlandiya) - 0:0

İlk oyun - 0:1

"Malmö" (İsveç) - "İberiya" (Gürcüstan) - 3:1

Qollar: Ali, 55, 89, Cansson, 60 - Jaqaniya, 90+3

İlk oyun - 3:1

RFŞ (Latviya) - "Levadiya" (Estoniya) - 1:0

Qollar: Paniç, 69

İlk oyun: 1:0

"Hamrun" (Malta) - "Jalqris" (Litva) - 2:0 (Penaltilər seriyası - 11:10)

Qollar: Tione, 35, Mbonq, 41

İlk oyun - 0:2

"Differdanj" (Lüksemburq) - "Drita" (Kosovo) - 2:3

Qollar: Brusko, 28, Hadji, 90-pen. - Manay, 4, 17, Tuşa, 90+3

İlk oyun - 0:1

"Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - TNS (Uels) - 2:1

Qollar: Tamba, 18, Trumçi, 116 - Uilliams, 38

İlk oyun - 0:0

"İnter Eskaldes" (Andorra) - FKSB (Rumıniya) - 2:1

Qollar: Andreu, 67, Llovet, 88 - Radunoviç, 51

İlk oyun - 1:3

"Breydalbilk" (İslandiya) - "Eqnatiya" (Albaniya) - 5:0

Qollar: Torsteinsson, 16, 27, Eynarsson, 23, 38, Omarsson, 69

İlk oyun - 0:1

"Buduknost" (Monteneqro) -"Noa" (Ermənistan) - 2:2

Qollar: İvanoviç, 68, Qrbiç, 90+1 - Omar, 6, Qrqiç, 29

İlk oyun - 0:1

"Jirinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Virtus" (San Marino) - 2:1

Qollar: Mamiç, 40, Bilbiya, 75 - Skappini, 90+2-pen.

İlk oyun - 2:0

