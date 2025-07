Uğur əldə edəcək bürclər - Şans qapıları açıldı

İyul 4 bürcün nümayəndələri üçün böyük dəyişikliklər dövrü olacaq. Onları yeni imkanlar, mühüm qərarlar və həyatda tamamilə yeni mərhələnin başlanğıcı gözləyir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar əmindirlər: bu hərəkət etmək vaxtıdır - bəxt sizin tərəfinizdə olacaq.

Şanslılar siyahısına düşənlər kimlərdir?

Qoç

Qoç üçün iyul ayı sıçrayış vaxtıdır. Son aylarda can atdığınız hər şey nəticə verməyə başlayacaq. Yeni karyera təklifləri, yerdəyişmələr və ya münasibətlərdə gözlənilməz dönüşlər mümkündür.

Əsas odur ki, risk etməkdən qorxma və qərar qəbul etməyi gecikdirmə. Yenidən yükləmə üçün yaxşı vaxtdır.

Xərçəng

Xərçənglər həyatlarına aydınlığın gəldiyini hiss edəcəklər. Çoxlu duyğular olsa da, köhnə qapını bağlamağa dəyər olan an budur.

İyul ayında şəxsi münasibətlərdə yenilənmə mümkündür - yeni münasibət və ya mövcud münasibətlərdə dərin transformasiya. Ay həm də həyat prioritetlərini dəyişdirmək və özünüzə qayğı göstərmək üçün əlverişlidir.

Qız bürcü

İyulda Qız bürclərini peşəkar sahədə yeni dövr gözləyir. Ola bilsin ki, çoxdan "ilişib qaldığınızı" hiss edirsiniz - və indi, nəhayət, hərəkət etmək vaxtıdır.

Gözlənilməz dönüşlər mümkündür - iş yerini dəyişməkdən tutmuş şəxsi biznesinizi qurmağa qədər. Özünüzə inanmaq və nailiyyətlərinizi dəyərsizləşdirməmək vacibdir.

Tərəzi

Tərəzilər üçün yayın ikinci yarısının başlanğıcı emosional və mənəvi cəhətdən güclü olacaq. Bu, özünü tanıma, dəyərlərə yenidən baxma və asılılıqlardan qurtulma ayıdır - zəhərli insanlardan köhnə vərdişlərə qədər.

Ətrafınızı və ya sosial dairənizi dəyişdirmək istəyə bilərsiniz. Özünüzü dinləyin - bundan sonra hara gedəcəyinizi dəqiq bilirsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.