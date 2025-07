Bəxtəvər olacaq 4 bürc - Vəzifə təklif ediləcək

2025-ci ilin iyul ayı bəzi bürclər üçün dönüş nöqtəsi gətirəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, dəyişikliklər karyeraya, şəxsi münasibətlərə və ya daxili vəziyyətə təsir edə bilər - və bütün bunlar qətiyyət və cəsarət tələb edəcəkdir.

Bu siyahıya kim daxil olub?

Qoç

Qoçlar üçün iyul ayı hədəflərinizin fərqinə varma və yenidən düşünmə dövrü olacaq. Köhnə işi tərk etmək, zəhərli münasibətdən çıxmaq və ya uzun müddətdir cəsarət etmədiyiniz bir işə başlamağa qərar verə bilərsiniz.

Dəyişikliklər asan olmayacaq, lakin onlar daxili rahatlıq və irəliləmək üçün güc gətirəcək.

Qız bürcü

Qızlar karyera və ya ailə məsələlərinə təsir edəcək seçimlə üzləşə bilərlər. Adi sabitliyiniz sarsılacaq, ancaq bu sizi rahatlıq zonanızdan çıxmağa məcbur edəcək.

Köçürmələr, iş dəyişiklikləri və ya yeni vəzifələr ehtimal olunur. Qorxma - bu böyümənin vacib dövrünün yalnız başlanğıcıdır.

Tərəzi

Tərəzilər üçün iyul çoxdan təxirə salınmış qərar qəbul etməli olduğunuz ay olacaq. Bu, şəxsi həyatınızla bağlı ola bilər: ayrılıq, yeni sevgi və ya münasibətlərinizin formatında dəyişiklik.

Çalışdığınız tarazlıq yalnız özünüzə qarşı dürüst olduqdan sonra bərpa olunacaq.

Əqrəb

Əqrəblər daxili transformasiyadan keçməli olacaqlar. Artıq köhnə qaydalarla yaşamaq istəmədiyinizi hiss edə bilərsiniz - azadlıq, yeni təcrübələr və daha dərin mənalar istəyəcəksiniz.

İyul özünü həyata keçirmə, hobbi və hətta mənəvi inkişafda dəyişikliklərə yol açacaq. Ürəyinizi dinləmək vaxtıdır.

