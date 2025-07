"Bəzi dövlət qurumları ləğv olunmalıdır" - Ekspert

“Azərbaycanın gələcəyi üçün 5 böyük layihənin həyata keçirilməsi çox vacibdir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirib.

Onun sözlərinə görə, “dövlət” adlanan institutun 10, 15, 20, hətta 50 illik viziyonu və planları olmalıdır.

Ekspert qeyd edib ki, ilk növbədə Zəngəzur dəhlizinin, yolunun açılması və ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaların işlək vəziyyətdə olması təmin edilməlidir:

“Türkmənistandan Azərbaycana qaz boru kəmərinin çəkilməsi, Qazaxıstandan Xəzər dənizinin dibi ilə neft boru kəmərinin inşası da strateji əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın enerji “hub”ı və logistika mərkəzi olması ilə yanaşı, ölkə neft emalı mərkəzinə çevrilməlidir. Bunun üçün böyük zavodlar tikilməli və mövcud infrastruktura yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan xam neft satan ölkədən çıxmalı, həm öz, həm də Qazaxıstanın neftinin emal mərkəzinə çevrilməlidir. Çünki bir barrel neftin emalından əldə olunan gəlir, xam neftin satışından 7-8 dəfə çoxdur”.

N.Cəfərli əlavə edib ki, Azərbaycanın regional “bazara” çevrilməsi baş verməlidir:

“Bunun üçün “aşırı tənzimləmə” qaydaları aradan qaldırılmalı, dövlət nəzarətedici qurumların bir çoxu ləğv olunmalı, yeni vergi-gömrük qanunvericiliyi hazırlanmalıdır”.

İqtisadçının fikrincə, bu “yol xəritəsi” ölkənin gələcək 50 ilini təmin edə bilər.

Sevinc İbrahimzadə

