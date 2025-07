Bol uğur qazanacaq 2 bürc - Çətinliklər geridə qaldı

Oxatan və Balıqlar üçün son bir neçə həftə qeyri-sabitlik və hər şeyin yolunda getmədiyi hissi ilə dolu olub.

Lakin astroloqların fikrincə, işlər köklü şəkildə dəyişmək üzrədir - bu əlamətlər bolluq dalğasındadır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hər şey bir gecədə dəyişməsə də, gələcək rifahın təməli elə indi qoyulur.

Əsas odur ki, daxili işə hazır olmaq və nəticəyə inam, hətta gözədəyməz ola bilər.

Oxatan

Oxatan xüsusilə dəyişikliyə həssasdır və bu yaxınlarda bürcləri dəyişdirən onların hökmdarı Yupiter bunda böyük rol oynayır. Bu dəyişiklik bütün səviyyələrdə hiss olunur, həm də yeni imkanların qapısını açır.

"Yaxşı xəbər budur ki, bu, yerləşmək və uyğunlaşmaq üçün əla həftədir".

Yupiter Xərçəng bürcündə hərəkət edərkən, Saturnun gərgin tərəfi ilə qarşılaşır və qeyri-sabitlik hissi yaradır. Amma bu müvəqqətidir. Həftə keçdikcə daha çox daxili nizam yaranır və həqiqətən istədiyiniz şeyin reallaşması gəlir. Yeni enerji fonu, ona gedən yol tamamilə asan olmasa da, emosional yüksəliş vəd edir.

"Mənə yalnız bu çətin yaya güvənmək və dözmək lazımdır", - astroloqlar xəbərdarlıq edir.

Bəli, çətinliklər mümkündür, lakin onlar mühüm dərslər daşıyır. Bu zaman şəxsi sərhədlərin harada olduğunu və nəyə daha çox diqqət yetirilməli olduğunu başa düşmək xüsusilə vacibdir. Çətin də olsa, bu, böyüməyə və daxili güclənməyə doğru bir addımdır.

Balıqlar

Dəyişiklik dövrü Balıqlar üçün də çətin keçib. Son bir neçə ay qəribə hadisələr, qeyri-sabitlik və daxili qeyri-müəyyənlik gətirə bilərdi. Bütün bunlar ənənəvi astrologiyada Balıqların hökmdarı olan Yupiterin yeni bürcə keçməsi ilə bağlıdır.

"Keçən il hamı sizə ümid olmadığını, sizi qidalandıranlara etibar edə bilməyəcəyinizi söylədi", - astroloqlar vutğulayır.

İndi Yupiter Xərçəng bürcündədir, Balıqlar yenidən özlərinə bağlılıq hiss edə biləcəklər. Emosional dərinlik artacaq, lakin bu həyəcan üçün səbəb deyil - əksinə, bu həssaslıq inkişaf üçün bir resurs gizlədir.

"Yaxşı xəbər budur ki, bu tranzit sizə böyük artım gətirəcək", - astroloqlar bildirir.

Balıqlar üçün bu, öz ehtiyaclarının dərk edilməsi, daxili harmoniyanın bərpası və şəxsi yetkinlik dövrüdür. Oxatan bürcü ilə birlikdə onlar tədricən qeyri-müəyyənlik mərhələsindən çıxır və onlara daxili tamlıq və bolluq gətirəcək güclü transformasiya dövrünə qədəm qoyurlar.

