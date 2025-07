Xoşbəxt olacaq 5 bürc - Uğur qazanmaq növbəsi onlarındır

İyulun ilk yarısı bürcün bu əlamətləri üçün əsl sınaq idi, lakin ən pisi artıq arxada qalıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tezliklə onlar uğur və xoşbəxtlik mərhələsinə başlayacaqlar.

İyulun ikinci yarısında Buğa, Əkizlər, Xərçəng, Qız və Dolça ən şanslı olacaq.

Buğa

Həyatınıza harmoniya və əmin-amanlıq mərhələsi gəlir. Peşəkar və şəxsi həyatınızda sabitlik hiss edəcəksiniz.

Maliyyə sabitliyi sizə həyatınızın bütün sahələrini yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Bundan əlavə, bu, daxili böyümə üçün ideal vaxtdır.

Əkizlər

Həyatınızdakı xaosu unudun. Pozitiv və şən olacağınız proqnozlaşdırılır. İlham dalğası, yeni tanışlıqlar və sərgüzəştlər gözləyin.

Siz hadisələrin mərkəzində olacaqsınız və uyğunlaşmaq və inkişaf etmək bacarığınızla başqalarını heyran etməyə davam edəcəksiniz.

Xərçəng

İyulun ikinci yarısında Kainat sizin tərəfinizdə olacaq. Planları və xəyalları həyata keçirmək üçün ideal vaxtdır. Yeni layihələrə başlamaqdan çekinmeyin.

Siz həm də mənəvi və fiziki yenilənmə dövrünü yaşayacaqsınız. Özünüzü azad və xoşbəxt hiss edəcəksiniz.

Qız bürcü

İyulun ikinci yarısı şəxsi və iş həyatınızda müsbət dəyişikliklər vəd edir. Bununla belə, həmişə asan olmayacaq, amma təslim olmamalısınız.

Xaotik insanlardan və sürprizlərdən çəkinin - onlar sizi tarazlığı poza bilər. Uğurunuz isə əzmkarlıq göstərmək bacarığınızdan asılıdır.

Dolça

İyulun ikinci yarısı sürprizlər gətirəcək. Sevgi axtarışında olanlar xüsusilə şanslı olacaqlar.

Artıq münasibətdə olanların əlaqəni yeniləmək və ya mühüm transformasiyaya məruz qalma şansı olacaq.

