“WhatsApp”a yeni söhbət funksiyası gəldi

“WhatsApp” istifadəçilərə status yeniləmələrində suallar verməyə imkan verəcək yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik “Instagram”da olduğu kimi qarşılıqlı əlaqəni intensivləşdirəcək. Yeni funksiya android üçün “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib. Bu funksiya istifadəçilərə öz izləyicilərinə sual vermək və onların fikirlərini öyrənmək imkanı verəcək. İzləyicilər bu suallara birbaşa “WhatsApp”ın status ekranından cavab verə biləcəklər. Bildirilir ki, status yeniləməsi üçün yalnız bir sual paylaşıla bilər. Bu, bir neçə sual vermək istəyənlər üçün ardıcıl statusları paylaşmağı tələb edə bilər. Sualların cavabları yalnız sualı yerləşdirən şəxsə görünən şəxsi sahədə toplanacaq. Bununla belə, istifadəçilər suala kimin cavab verdiyini görə biləcəklər. Cavablar anonim olmayacaq.

“WhatsApp” sual verənə bu cavabları status kimi yenidən paylaşmağa icazə verəcək. Bu halda cavabı yerləşdirən şəxsin adı gizlənəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.