İngiltərənin “Arsenal” klubu “Liverpul”un futbolçusu Oliviya Smiti transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Liverpul” kanadalı futbolçunu 1 milyon funt-sterlinqə transfer edib. Bu isə qadın futbolunda ödənilən ən yüksək transfer haqqıdır. Məlumata görə, “Liverpul” futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəlki rekord "Çelsi"yə məxsus idi. "Çelsi" “San-Dieqo Veyv” klubunun futbolçusu Naomi Qirmanını 900 min funt-sterlinqə transfer edib.

