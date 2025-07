Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Xankəndidə “Rəqəmsal keçidlər: Süni intellekt dövründə informasiya və media dayanıqlılığının gücləndirilməsi” mövzusunda III Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü barədə paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.