Xəbər verdiyimiz kimi, Abşeron rayonunun Novxanı kəndində iki nəfər dənizdə batıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Kosayev Tacir Azad oğlu və Novruzov Aqil Nahid oğlu Xırdalan sakinləridir.

Axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.