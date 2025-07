Bu ölkə evtanaziyaya icazə verdi

Sloveniya parlamenti ölümcül xəstəliklərlə mübarizə aparan yetkinlərə öz həyatlarını sonlandırmaq hüququ verən qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentdə keçirilən səsvermədə 50 deputat evtanaziyaya “hə”, 34 deputat “yox” cavabı verib, 3 deputat bitərəf qalıb.

Parlamentin təsdiq etdiyi qanunvericiliyə əsasən, Sloveniyada bütün müalicə imkanlarının tükəndiyi dözülməz xəstəliklərdə ölümə icazə veriləcək.

“Köməkli ölüm qanunu”nun ruhi xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə tətbiq edilməyəcəyi açıqlanıb.

