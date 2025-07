Quba və Füzulidə yeni Peşə təhsili müsəssisələri tikilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmov deyib.

O bildirib ki, son dövrlərdə bir neçə peşə təhsili müəssisəsi tikilib:

“Hazırda tikilən və təmir edilən müəssisələr var. Hazırda Şuşada peşə təhsili müəsssisəsi əsaslı təmir edilir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.