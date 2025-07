Ödənişli təhsil haqlarında dəyişiklik ediləcək

Bu ildən etibarən ödənişli təhsil haqlarında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmov deyib.

O bildirib ki, bəzi bölgələrdə təhsil haqları fərqlidir:

“Peşə təhsilində bəzi ixtisaslar var ki, onların təhsil haqqı 5 min manatdır. Bunun baha olduğunu düşünə bilərlər, ancaq səbəbləri var. Belə ki, beynəlxalq sertifikatlar, dərsliklər, yüksək peşəkar müəllimlərin cəlb edilməsi və onlara ödənilən əməkhaqqı, həmçinin, ekspertlərin iştirakı və s. ilə bağlıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.