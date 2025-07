AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov UEFA-dan təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli assosiasiya rəsmisi UEFA Konfrans Liqasında II təsnifat mərhələsinin “Aktobe” (Qazaxıstan) - “Sparta” (Çexiya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qarşılaşma iyulun 24-də Aktobe şəhərindəki Mərkəzi Stadionda baş tutacaq.

