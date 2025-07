İngiltərənin “Çelsi” komandası futbolçusu Renatu Vieqa ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

Mənbənin sözlərinə görə, London klubu 21 yaşlı müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verib.

Portuqaliyalı oyunçu ötən il icarə əsasında İtaliyanın “Yuventus” komandasında çıxış edib.

