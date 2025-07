"Qalatasaray" Çempionlar Liqasının qalibini transfer edir

Fernando Musleranın boşluğunu doldurmaq istəyən "Qalatasaray" "Mançester Siti"nin qapıçısı Edersona təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınıb. İddialara görə, "Mançester Siti" ilə Çempionlar Liqası, Premyer Liqa və saysız-hesabsız kuboklar qazanan Ederson "Qalatasaray"ın təklifini qəbul edib. Bildirilir ki, Ederson "Qalatasaray"ın üç mövsümlük illik 7,5 milyon avroluq müqaviləsini qəbul edib. Müqaviləyə performansa əsaslanan bonuslar da daxildir.

İddialara görə, "Qalatasaray" "Mançester Siti" ilə transfer danışıqlarında irəliləyiş əldə edib. İngilis nəhəngi əvvəlcə 10 milyon funt-sterlinq istəsə də, ardınca məbləği 7 milyon funt-sterlinqə endirib.

