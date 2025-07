Ayda 500 manat necə yığmaq olar?

Maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq, qənaət etmək və gələcək üçün yığmaq hər kəsin arzusudur. Ayda 500 manat yığmaq çox da çətin deyil – əsas odur ki, düzgün planlaşdırma və kiçik dəyişikliklərlə başlayasınız.

Metbuat.az bu məqsədə çatmaq üçün sadə və səmərəli metodları təqdim edir:

Gəlirinizi və xərclərinizi yazın

Əvvəlcə aylıq gəlir və xərclərinizi kağıza və ya mobil tətbiqə yazın. Hansı sahədə nə qədər pul xərclədiyinizi görmək qənaət üçün ilk addımdır.

Lazımsız xərcləri azaldın

Kafe, şirniyyat, taksi kimi gündəlik kiçik xərclər ay sonunda böyük məbləğlərə çata bilər. Həftədə 2 dəfə kafe əvəzinə evdə hazırlanan çay və ya qəhvə ilə qənaət edin.

Aylıq büdcə müəyyən edin

Məsələn, ərzaq, geyim, nəqliyyat üçün müəyyən limit qoyun və ona riayət edin. Büdcəni aşmamaq üçün əvvəlcədən planlamaq vacibdir.

Qənaət üçün avtomatik ayırma tətbiq edin

Bank hesabınızda avtomatik köçürmə funksiyasını aktivləşdirərək, hər ay maaşınızdan müəyyən məbləği (məsələn, 500 manat) ayrı hesabda yığın.

Əlavə gəlir mənbələri tapın

Əgər mümkün olsa, əlavə işlə məşğul olun: freelance, əlavə tədris, kiçik biznes fikirləri ilə gəlirinizi artırın.

Endirim və kampaniyalardan yararlanın

Marketlərdə endirim günlərini izləyin, ehtiyacınız olmayan şeyləri almaqdan çəkinin. Lazım olan məhsulları kampaniya vaxtı almaq qənaəti artırır.

İdman və əyləncə üçün pulsuz variantlara üstünlük verin

Fitness zalı yerinə açıq hava yürüşləri, kinoteatr əvəzinə evdə film izləmək kimi daha ucuz və ya pulsuz alternativlər seçin.

Ayda 500 manat yığmaq üçün böyük qazanc tələb olunmur. Sadəcə xərcləri idarə etmək, qənaətli olmaq və gəlirləri artırmaq üçün kiçik, amma davamlı addımlar atmaq kifayətdir. Mühüm olan isə planınıza sadiq qalmaqdır.

