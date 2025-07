Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyəti Tbilisidə ümummilli lider Heydər Əliyev adına parkı ziyarət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik özünün "X" hesabında paylaşım edib.

Qeyd olunub ki, XİN rəhbəri Ceyhun Bayramv Heydər Əliyevin abidəsi önünüə əklil qoyub.

