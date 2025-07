Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, AMB-nin Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi departamentinə direktor təyin edilib.

Bu vəzifəyə Cəlilova Rəna Firdovsi qızı gətirilib.

