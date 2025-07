Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 28 May küçəsində qeydə alınıb. "Qazel" markalı yük avtomobili ilə minik maşını toqquşub. Qəzada 1972-cü il təvəllüdlü R.Qasımov və 1981-ci il təvəllüdlü H.Qasımova xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.

